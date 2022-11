Sinds vorige week vrijdag is Pokémon Scarlet & Violet verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en het is een buitengewoon succesvolle game. Nintendo heeft namelijk aangekondigd dat de titel maar liefst 10 miljoen keer over de toonbank is gegaan en dat in slechts drie dagen tijd.

Het gaat hier om zowel fysieke exemplaren als digitale, waarmee een nieuw record wordt gezet. Het is immers de eerste keer dat er in drie dagen tijd zo ontzettend veel games op één Nintendo console verkocht worden.

In onze review lees je meer over Pokémon Scarlet & Violet, waarbij Wim aanstipt dat het één van de beste delen tot op heden is, maar dat de game wel geplaagd wordt door performance issues.