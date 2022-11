We moeten wederom wat langer wachten voordat we Dead Island 2 kunnen spelen, maar dit betekent niet dat we tot die tijd helemaal niets van het spel zullen zien. Voor 6 december staat er namelijk een showcase gepland.

De uitzending zal op 6 december om 21:00 uur van start gaan en zal nieuwe gameplay van de game laten zien. Deze footage zal een exclusieve ‘first look’ van de game en zijn features tonen. De showcase zal je kunnen bekijken op het YouTube-kanaal van Dead Island 2.

Wij hebben de game al gespeeld en in onze preview kan je er meer over lezen.