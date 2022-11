Marvel’s Midnight Suns had eigenlijk allang beschikbaar moeten zijn, maar werd uitgesteld naar dit najaar. Op 2 december is het dan eindelijk zover en kunnen we gaan genieten van deze titel. De afgelopen maanden hebben we echter weinig te klagen gehad, want de ene trailer na de andere werd op ons afgevuurd.

We hebben vandaag wéér een nieuwe trailer en die draait om de combat in de game. Hoewel de trailer niet heel lang is, geeft het wel een goed beeld van hoe de combat gameplay in elkaar steekt. Dit gaat ook gepaard met de nodige visuele effecten aan de hand van allerlei moves, wat er boeiend uitziet. Check het hieronder.