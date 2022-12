De games van 2023 | Street Fighter 6 – Maar liefst zes jaren hebben wij het genoegen moeten nemen met Street Fighter V. In februari is het zelfs zeven jaar, wat behoorlijk lang is voor een game. Het is gelukkig wel een legendarische fighting game die genoeg te bieden heeft, waardoor het niet snel gaat vervelen. Maar nu is het toch wel echt tijd voor een nieuw Street Fighter deel. Met deeltje zes in het vooruitzicht is de stijl volledig op de schop gegaan en zijn bepaalde systemen vernieuwd, aangepakt of van weleer opnieuw geïntroduceerd. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Street Fighter 6 – Er is nog maar weinig bekend over het verhaal van Street Fighter 6. Wel weten we dat het originele roster van personages een verandering heeft doorgemaakt en dat de personages vooral een stukje ouder zijn geworden. Ken heeft een rauwe stijl gekregen, Blanka ziet er realistischer uit dan ooit tevoren, Chun-Li is nog altijd even beeldschoon en… we dwalen af en daarom is het belangrijk om op te merken dat Street Fighter 6 heel veel content belooft. Zo is het meest opmerkelijke de singleplayer modus, waarin je een eigen personage kunt maken en deze gebruikt om in een open wereld de beste te worden. Dit door middel van echte straatgevechten, waarmee de game eindelijk zijn titel eer aan doet.

Daarbij zijn er een hoop tweaks doorgevoerd in de gameplay. Het tempo is wat trager geworden, maar tegelijkertijd ook een stuk technischer. Pareren heeft een grotere rol, iets wat we hebben gezien op een soortgelijke manier in Street Fighter: Third Strike. De vlotte, speelse straatstijl zorgt ervoor dat speciale moves er kleurrijker dan ooit uitzien. Klinkt allemaal goed wat ons betreft en dan is er nog een hoop in nevelen gehuld, waardoor er genoeg is om naar uit te kijken. Zoals de online modus die een grote Battle Hub heeft, waar jij andere spelers kunt ontmoeten en uitnodigen om een potje te knokken. Street Fighter 6 zal veel ter tafel brengen, oftewel: de game mag snel uitkomen.

Voorlopige verwachting: Het is erg uitkijken naar Street Fighter 6. De waslijst aan content, het nieuwe gameplay gevoel met het vechten en ook de nieuwe looks van de personages, zijn om van te smullen in de nieuwe stijl van de game. Er kan maar weinig fout gaan gezien er al erg veel ervaring is opgebouwd met deel vijf, hoewel het aankijken is hoe natuurlijk alles uiteindelijk in de praktijk zal uitpakken. Zeker op het gebied van gameplay heeft men nog wat opmerkingen met betrekking tot het tempo, wat natuurlijk als feedback meegenomen wordt. In ieder geval wordt 2023 een topjaar voor het fighting genre.