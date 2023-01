De games van 2023 | Final Fantasy VII: Rebirth – Final Fantasy VII Remake was een voortreffelijke game. Het vertelde het verhaal van het origineel op de PlayStation 1 opnieuw, maar nu met sublieme graphics, gameplay en een nieuw gearrangeerde soundtrack. Er is echter meer gaande dan je zou denken als je de game eenmaal speelt. Vooral met de INTERGRADE uitbreiding leek het er steeds meer op dat Remake eigenlijk een vervolg is op het oude Final Fantasy VII! Daarom is Final Fantasy VII: Rebirth interessanter dan ooit omdat cruciale vragen voor eens en altijd beantwoord zullen en moeten worden.

Final Fantasy VII: Rebirth – Bij de aankondiging van Rebirth werd bevestigd dat dit het tweede deel is van een trilogie. Dit betekent volgens de ontwikkelaar een flink aantal dingen: het wordt een somber, opmerkelijk en vooral heftig deel vol aangrijpende gebeurtenissen. Het hele mysterie of dat Final Fantasy VII Remake een vervolgdeel is en geen specifieke remake, zal uit de doeken worden gedaan in Rebirth. In grote lijnen mag je zeker de gebeurtenissen en gameplay van het origineel verwachten, die invloed hebben op het vervolg. Toch kan het zijn dat er enkele zaken van een (kleine) verandering zijn voorzien, dus je bent bij dezen gewaarschuwd.

Sephiroth orkestreert namelijk een behoorlijke mindgame waar Cloud gek van wordt. Veel onzekerheid ligt op de loer en het is afwachten tot de game uit is om erachter te komen waar Sephiroth nu eigenlijk allemaal mee bezig is. De gameplay is ook een onderdeel waar we reikhalzend naar uitkijken: deze was fris en uiterst vermakelijk in Final Fantasy VII Remake. Met INTERGRADE hebben we een voorproefje gehad op Yuffie en wat de potentie is met een iets meer uitgewerkte versie van deze gameplay, wat alleen maar naar meer smaakte.

Voorlopige verwachting: Wat we met Final Fantasy VII Remake, INTERGRADE en Crisis Core: Final Fantasy VII keer op keer zien is hoeveel ziel en zaligheid de ontwikkelaars in dit grote project steken. Op werkelijk elk detail wordt gelet en niks gaat aan hun voorbij om deze games zo correct en goed mogelijk aan de community te presenteren. De combinatie van een herbeleving en een nieuwe insteek brengen, wordt tot nu toe fenomenaal uitgevoerd. We kunnen dan ook niets anders zeggen dan dat we extreem veel zin hebben in Final Fantasy VII: Rebirth. Niet alleen Cloud en kompanen maken een reis mee, wij als gamers ook.