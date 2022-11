De laatste tijd heeft Sony diverse PlayStation-exclusives voor de pc uitgebracht, wat toch een veranderde strategie is geworden ten opzichte van voorgaande generaties. Onder meer Horizon: Zero Dawn, God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vonden hun weg naar de pc. Daarnaast lijkt het slechts een kwestie van tijd totdat een pc-versie van Returnal officieel wordt bevestigd. De vraag is dan natuurlijk welke games er nog meer zullen volgen.

Nu blijkt dat Gran Turismo 7, de racegame die in maart van dit jaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 verscheen, een mogelijke optie is. Dit bevestigde Kazunori Yamauchi van ontwikkelaar Polyphony Digital in een interview met GTPlanet. Op de vraag of Yamauchi overweegt om Gran Turismo 7 naar de pc te brengen antwoordde hij instemmend. Hij stelde wel dat het dan goed zou moeten gebeuren omdat de game echt goed geoptimaliseerd is voor de PlayStation-consoles, maar onderaan de streep zegt Yamauchi daadwerkelijk een pc-port van Gran Turismo 7 te overwegen.

“Yes, I do think so. Gran Turismo is a very finely tuned title. There are not many platforms which could run the game in 4K/60p natively, so one way we make that possible is to narrow down the platform. It’s not a very easy subject, but of course, we are looking into it and considering it.”