Zoals je al in onze review van Sonic Frontiers kon lezen doet het nieuwe avontuur van de blauwe egel veel goed en is het een sterk fundament voor eventuele toekomstige Sonic-games. Die mening deelt Sonic Team Lead Takashi Iizuka blijkbaar ook, zo liet hij in een recent interview weten dat Sonic Frontiers een hoeksteen zal zijn voor de toekomst van de franchise.

Alhoewel Sonic Frontiers niet aan iedereens verwachtingen voldeed en het uiteenlopende cijfers ontving, introduceerde Frontiers veel nieuwe ideeën en mechanics tot de franchise. We mogen dus verwachten dat deze nieuwe ideeën nog verder zullen worden uitgebreid in toekomstige Sonic-games.

“Our goal for Sonic Frontiers was to create a game that would be the cornerstone of future Sonic games. It is a brand-new approach for the franchise, but we have been conscious to honour Sonic’s roots as well – the game still needs to feel like a Sonic game.”