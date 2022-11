Sonic Frontiers ligt vanaf vandaag officieel in de winkels. Gisteren verliep het embargo op de reviews, zo hebben we ook onze beoordeling gepubliceerd. Daarin kon je al lezen dat deze nieuwe game meer dan prima is, wat de titel een aanrader maakt voor liefhebbers van de blauwe egel.

Met het verstrijken van het embargo op de reviews, hebben we zoals we wel vaker doen een mooi overzicht van cijfers. Deze cijfers lopen best wel uiteen, want waar de game over het algemeen een ruime voldoende krijgt, zitten er ook een paar onvoldoendes bij.

Attack of the Fanboy – 9.0

Shacknews – 9.0

We Got This Covered – 9.0

Nintendores – 9.0

Nintenduo – 8.5

GamersRD – 8.5

GamingTrend – 8.5

Checkpoint Gaming – 8.5

SpazioGames – 8.3

Hobby Consolas – 8.2

The Games Machine – 8.1

COGconnected – 8.0

Atomix – 8.0

Worth Playing – 8.0

Multiplayer.it – 8.0

Game Rant – 8.0

PlaySense – 8.0

TheGamer – 8.0

The Enemy – 8.0

Push Square – 8.0

GamesBeat – 8.0

IGN Japan – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

VGC – 8.0

Vandal 7.8

Game Informer – 7.8

Easy Allies – 7.5

God is a Geek – 7.5

Press Start Australia – 7.5

Everyeye.it – 7.2

MGG – 7.0

Twinfinite – 7.0

Nintendo Insider – 7.0

GameSpot – 7.0

IGN – 7.0

GAMINGbible – 7.0

Inverse – 7.0

GameSpew – 6.0

TrueGaming – 6.0

JeuxActu – 6.0

AusGamers – 5.5

GamesHub – 4.0

GamesRadar+ – 4.0

Digital Trends – 2.0

