Aanstaande vrijdag verschijnt Need for Speed: Unbound voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Dit maakt dat EA de game aan het uploaden is naar de netwerken, zodat de titel digitaal aangeschaft kan worden. PlayStation Game Size houdt dit nauwlettend in de gaten en laat weten hoe groot de game is.

Althans, op de PlayStation 5 dan. Via Twitter meldt de speurneus dat de game 29.431GB groot is op de PlayStation 5. De pre-load van de Palace Edition is inmiddels beschikbaar, die je drie dagen voortijdig toegang geeft. Alle andere kopers van de game moeten wachten tot 30 november alvorens de pre-load beschikbaar komt.

Het is niet bekend of bij de aangegeven bestandsgrootte ook een eventuele day one-patch inbegrepen zit. Als die nog volgt rond de release, kan de omvang nog wat verder toenemen. Hoeveel ruimte Need for Speed: Unbound op de Xbox Series X|S en pc vraagt is nog niet bekend.