Sonic Team lijkt druk bezig met het verbeteren van de algehele gameplay ervaring die Sonic Frontiers te bieden heeft. De ontwikkelaar bracht eind vorige week al een patch uit die korte metten maakte met een aantal bugs en glitches. Ditmaal heeft het team een nieuwe update klaarstaan die vooral voor Xbox Series S eigenaren heel interessant zal zijn.

De update maakt het mogelijk voor spelers op de Xbox Series S om de prestatie modus te selecteren in het menu en zo prioriteit te geven aan meer frames per seconde. Door een bug was dit voor nu nog niet mogelijk. Daarnaast zijn er twee fixes uitgebracht voor een glitch die ervoor zorgde dat de Kronos Island titaan opeens kon verdwijnen, alsook voor een icoon op de kaart dat niet juist werd weergegeven.

Sonic Frontiers is nu beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kan meer lezen over Sonics nieuwe avontuur in onze Sonic Frontiers review.