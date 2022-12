Er zijn al wat details bekendgemaakt over Starfield, maar gezien het een gigantisch grote game zal worden, is het logisch dat we lang nog niet alles weten. Dankzij Todd Howard zijn we echter weer wat wijzer geworden.

Howard heeft in een interview met Lex Fridman iets meer losgelaten over de game. Zo zullen er op elke planeet missies aanwezig zijn van verschillende levels. Het kan dus zo zijn dat je later in de game terug zal moeten keren, omdat je eerst op moet levelen om een bepaalde opdracht te kunnen vervullen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om een missie van een veel hoger level dan jij bent direct te volbrengen, omdat je graag wordt uitgedaagd.

Als je in je ruimteschip bent, hoef je volgens Howard niet bang te zijn dat je zonder brandstof zal komen te zitten. Er is namelijk geen tank die leegloopt, wat is gedaan om te voorkomen dat spelers gefrustreerd raken. Wat er nog meer aan details prijs wordt gegeven kan je in de onderstaande video bekijken.