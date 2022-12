Marvel’s Midnight Suns ligt vanaf morgen in de winkels voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het embargo op de reviews is nu verstreken en dat maakt dat we een goede indruk van de titel krijgen dankzij de vele beoordelingen.

Hieruit blijkt ook dat de game van erg goede kwaliteit is. Zo krijgt de nieuwe titel van Firaxis over het algemeen erg hoge cijfers. Hierdoor staat het gemiddelde momenteel ruim boven een 8.0. Met andere woorden: het is een prima game.

GamesHub – 10

Player 2 – 10

VGC – 10

Cultured Vultures – 9.5

God is a Geek – 9.5

Power Unlimited – 9.4

Comicbook – 9.0

Atomix – 9.0

Vandal – 9.0

Everyeye.it – 9.0

The Gamer – 9.0

GameSpew – 9.0

GameGrin – 9.0

The Loadout – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

Gamersky – 8.8

Hobby Consolas – 8.8

PC Gamer – 8.8

TrueGaming – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

GameStar – 8.2

The Games Machine – 8.2

Game Rant – 8.0

Gamer – 8.0

SpazioGames – 8.0

Guaradian – 8.0

NME – 8.0

GameSpot – 8.0

Stevivor – 8.0

GamesRadar+ – 8.0

IGN – 8.0

Dexerto – 8.0

PC Games – 8.0

MGG – 7.5

JeuxActu – 7.5

Destructoid – 7.5

ImpulseGamer – 7.0

Press Start Australia – 6.5

GamingBolt – 6.0

WellPlayed – 6.0

The Enemy – 6.0

Wij zijn nog druk met deze titel bezig en onze review mag je volgende week verwachten.