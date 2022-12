Je las het bij ons, je las het overal: Pokémon Scarlet & Violet hadden het in zich om dé beste Pokémon-games aller tijden te zijn, ware het niet voor de belabberde performance. Nintendo heeft de klachten gehoord en wil benadrukken dat deze serieus worden genomen. Met update 1.1.0 hoeven we echter nog geen performance verbeteringen te verwachten.

Update 1.1.0 pakt wel wat andere problemen aan en introduceert seizoen 1 van de Ranked Battles, zoals te lezen is in de onderstaande patch notes. In diezelfde patch notes staat ook dat Nintendo de klachten omtrent performance serieus neemt en dat ze door blijven werken om de games beter te maken.

Wie weet hebben we binnenkort dan toch de perfecte Pokémon-games in onze handen..?

Pokemon Scarlet and Violet Version 1.1.0 patch notes

Season 1 of Ranked Battles will kick off, allowing you to enjoy Ranked Battles through the Battle Stadium. Please check the in-game notice for more details about Ranked Battles Season 1.

An issue has been fixed that caused the music to not play correctly during the battles with the Elite Four and the Top Champion in the Victory Road path.

Other select bug fixes have been made.

We are aware that players may encounter issues that affect the games’ performance. Our goal is always to give players a positive experience with our games, and we apologize for the inconvenience.

We take the feedback from players seriously and are working on improvements to the games.