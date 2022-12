De koude, feestelijke winterdagen komen er weer aan en dat betekent dat een aantal games weer de nodige festiviteiten gaan aftrappen. Eén van die titels is Apex Legends, want op 6 december gaat het Wintertide Collection evenement van start, aldus ontwikkelaar Respawn Entertainment op hun website.

Net zoals voorgaande jaren kunnen drie squads de World’s Edge trein betreden en zijn er in totaal 24 exclusieve cosmetische items te verdienen voor verschillende personages, zoals Valkyrie, Gibraltar en Bloodhound. Deze kunnen aangeschaft worden met Apex Coins of Crafting Metals en gevonden worden in Wintertide Event Apex Packs.

Een trailer om het evenement aan te kondigen mag uiteraard niet ontbreken, bekijk de beelden hieronder.