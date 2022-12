Eerder dit jaar kondigde Ubisoft een aantal nieuwe Assassin’s Creed-games aan zoals Red, Hexe en de voor 2023 geplande Mirage. Ubisoft heeft tot nog toe geen releasedatum bekendgemaakt voor het nieuwe sluipmoordenaarsavontuur, echter gingen er al een tijdje geruchten rond over een release in de lente van 2023, alleen lijkt dat nu niet meer het geval te zijn.

In een verslag van Insider Gaming stelt journalist Tom Henderson dat Assassin’s Creed Mirage intern is vertraagd. De ontwikkelaar mikt nu op een release in augustus 2023, wat zou betekenen dat het bijna drie jaar na de meest recente Assassin’s Creed-game zal uitkomen.

De reden achter de vertraging is niet bekend, maar Insider Gaming stelt dat het mogelijk te maken heeft met hardware limitaties door de cross-gen release. Het is overigens niet de enige Assassin’s Creed game die niet op schema ligt, Assassin’s Creed Codename Red lijkt ook al te kampen met problemen, onder andere veroorzaakt door werknemers die de studio verlaten omwille van ongepast gedrag.

Assassin’s Creed Mirage is momenteel in ontwikkeling voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De release van het spel staat gepland voor 2023.