Na ruim een jaar van zwaar overtrokken kritiek, lijkt de manische meningenmachine langzaam tot inkeer te komen en Battlefield 2042 toch nog een kans te geven. In een uitgebreid interview met PC Gamer gaan de ontwikkelaars dieper op het eerste jaar van de game in. Volgens producent Ryan McArthur verkeert de game nu in een ‘goede staat’ en willen ze ‘meer spelers’ aantrekken.

In het artikel wordt ook vrij open over de lancering gesproken en hoe bittere ‘fans’ alles tot op het bot hebben afgekraakt. De opzet was altijd om met nog meer spelers grotere veldslagen uit te vechten, iets dat ons zeker beviel. Echter geeft McArthur aan dat die schaalvergroting ook het ‘kenmerkende plezier van Battlefield’ teniet heeft gedaan, wat inmiddels verholpen moet zijn.