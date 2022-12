Op 8 december is het weer zo ver: de jaarlijkse Game Awards. Niet alleen zullen er heel wat games in de prijzen vallen, maar ook zal je verblijd worden met een hele hoop nieuwe trailers. Zoals je hier kan zien, heeft Bandai Namco laten weten dat Tekken 8 één van de vele games z zijn waarvan we nieuwe beelden te zien krijgen.

Er wordt gehoopt dat de trailer wat gameplaybeelden zal laten zien, want zoals je hier al kon zien, bevatte de aankondigingstrailer nog niet zulke beelden. Tekken 8 zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wanneer de game precies uitkomt is nog niet bekend, maar Bandai Namco deelde eerder al wel mee dat dit in 2023 gaat zijn.