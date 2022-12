Afgelopen vrijdag wist Need for Speed: Unbound de winkelschappen binnen te driften en in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij grote releases van EA, waren er niet voor de releasedatum al reviews online te vinden.

Wat hier de reden achter mag zijn mag Joost weten, dat komt normaliter enkel voor bij echt slechte games, maar nu een paar dagen later druppelen de eerste cijfers binnen. En die tekenen een goed beeld van de kwaliteit.

Over het algemeen krijgt Need for Speed: Unbound erg nette tot hoge cijfers, maar er zijn wat uitzonderingen. Hieronder een overzicht van cijfers dat inmiddels aan de game is toegekend.

Wij zijn nog druk aan het rondracen in Lakeshore City en we verwachten je ons oordeel op korte termijn te kunnen brengen.