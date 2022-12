Het nieuwe seizoen van Destiny 2 is officieel van start gegaan, zo heeft Bungie laten weten. Season of Seraph bestaat uit allerlei nieuwe activiteiten en updates, wat onder andere aan de man gebracht wordt middels een trailer die je onderaan dit bericht kunt bekijken.

Eén van de meest prominente toevoegingen van Season of Seraph is de nieuwe Dungeon. Daarnaast zijn er allerlei missies om te spelen en als je die weet te voltooien, kun je een nieuw Exotisch wapen vrijspelen. Ook is de PvP voorzien van allerlei updates, wat de ervaring een opfrisbeurt moet geven.

Leuk is ook de samenwerking met Ubisoft, want hierdoor zijn er in-game ornamenten te verdienen om Guardians aan te kleden in de stijl van een Assassin, bekend uit Assassin’s Creed. Hieronder wat algemene details op een rijtje en tot slot: op 13 december keert The Dawning terug in Destiny 2.

Dit seizoen focust zich op de complexe geschiedenis van de Bray-familie en hun relatie met de Warmind genaamd Rasputin. Guardians infiltreren de Braytech-faciliteiten in Heist Battlegrounds en kunnen zich wagen aan wekelijkse verhaalmissies. Hierin doen zij de ultieme poging om de Warmind te herstellen.

Crucible updates: