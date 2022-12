Dead Island 2 werd helaas onlangs nog voor korte tijd uitgesteld, maar dat de game nu echt zal verschijnen is wel een zekerheid. Dit wordt eens te meer benadrukt via een uitgebreide showcase van de game, waarin we in ruim een kwartier meer over de titel te weten komen.

Deze showcase laat een live action video zien met daar tussendoor gameplay van het spel. Het is in dat kader een wat ongebruikelijke showcase, maar daarom niet minder leuk om te kijken. Druk hieronder op play en geniet. Meer weten over de game? Check dan onze preview.

Enkel de nieuwe gameplay trailer bekijken? Check dan de video hieronder.