Het laatste avontuur van Nathan Drake stamt alweer uit 2016 en sindsdien kregen we nog een klein verhaal voorgeschoteld waarin Chloe Frazer de hoofdrol speelde. Sindsdien ligt het Uncharted IP te rusten en is Naughty Dog verder gegaan met The Last of Us en een multiplayer titel die zelfs nog onthuld moet worden.

Dus wat gaat er dan met Uncharted gebeuren? Volgens een rapport van theLeak gaat de franchise een reboot krijgen. Volgens twee onafhankelijke bronnen heeft Sony eerder dit jaar besloten om de serie een frisse start te geven en is een nog onbekende ontwikkelaar aan de slag gegaan. In eerste instantie zou de studio nog wel ondersteund worden door Naughty Dog.

Naar verwachting hoeven we een aankondiging voorlopig nog niet te verwachten en is het nog maar de vraag of Nathan Drake en consorten überhaupt gaan terugkeren voor deze reboot.