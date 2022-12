Infinity Ward beloofde voor de release van Call of Duty: Modern Warfare 2 dat de game voorzien zou worden van Raids. Dit zou na de release gaan gebeuren en nu hebben we een officiële datum. De eerste Raid voor de shooter zal namelijk op 14 december live gaan.

De Raid heeft de titel ‘Atomgrad’ gekregen en je krijgt daar wat fragmenten van te zien in de onderstaande trailer. In deze Raid is het de bedoeling om met een team allerlei puzzels op te lossen terwijl je ondertussen de vijanden het vuur aan de schenen legt.

De Raid bestaat uit meerdere episodes, dus volgend jaar mogen we nog meer content verwachten. Verder wordt het advies gegeven om de Special Ops missies uitgespeeld te hebben, waarmee je verschillende classes kunt levelen, wat in de Raid weer goed van pas komt.