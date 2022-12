De games van 2023 | Pikmin 4 – De laatste mainline Pikmin-game stamt alweer uit 2013, die toentertijd op de Wii U werd uitgebracht, en twee jaar geleden ook nog op de Nintendo Switch. In de jaren daarna was Pikmin nog niet helemaal verdwenen, maar werden er wel wat andere dingen geprobeerd met de franchise. Hey! Pikmin op de Nintendo 3DS verkende het actiegenre en in 2021 sloegen Nintendo en Niantic nogmaals de handen ineen na het immer succesvolle Pokémon GO om samen een Pikmin Augmented Reality game te maken. Meer dan negen jaar na de release van Pikmin 3 vond Nintendo het toch maar eens tijd om Pikmin 4 aan te kondigen, maar wat kunnen we na zo’n lange tijd verwachten van de nieuwste iteratie in de franchise?

Pikmin 4 – Pikmin-games spelen zich normaliter af op de planeet PNF-404, een versie van planeet Aarde waar de mensheid is uitgestorven. In tegenstelling tot vorige Pikmin-games ziet de omgeving die we te zien krijgen in de 35 seconden durende aankondigingstrailer eruit als een verzorgde tuin gevuld met bloemenbedden, een tuinbankje en een zakhorloge. Dit zou kunnen betekenen dat we ons ditmaal op een andere planeet bevinden in Pikmin 4. Een andere optie is dat de mensheid toch minder uitgestorven is dan eerst werd gedacht, en dat Pikmin 4 zich in een gedeelte van de wereld afspeelt waar mensen toch hebben kunnen overleven. De aankondigingstrailer bevestigt de terugkeer van de blauwe, gele en rode Pikmin, en de Bulorbs. We hebben nog geen nieuwe Pikmin of vijanden kunnen zien, maar die zullen er ongetwijfeld zijn en ook gloednieuwe vaardigheden introduceren.

Het hoofd idee achter de Pikmin franchise is het Japanse ‘dandori’, dat vrij vertaald het concept van ‘plannen’ omvat. Strategische planning in het geval van Pikmin. Om dit toegankelijk te maken voor zowel doorgewinterde Pikmin veteranen als de nieuw komende zaailingen, zal de besturing van Pikmin 4 versimpeld worden ten opzichte van de voorgaande games. De reden hiervoor is dat spelers zich dan meer kunnen focussen op het strategische aspect en de Pikmins minder hoeven te babysitten omdat ze constant naar een vreemd object toelopen. Een andere grote toevoeging aan Pikmin 4 is de mogelijkheid om het spel te spelen vanuit het perspectief van de Pikmins, dichtbij de grond. Dit zorgt voor in potentie interessante gameplaymogelijkheden, maar in hoeverre dit invloed heeft, is nog afwachten.

Voorlopige verwachting: We zullen ongetwijfeld veel meer te weten komen over Pikmin 4 in de komende maanden. Naast nieuwe Pikmin, vaardigheden en de nieuwe setting, zal Pikmin 4 waarschijnlijk ook tal van nieuwe features en quality of life verbeteringen introduceren die het spel toegankelijker zullen maken voor een groter publiek. Dat is maar goed ook, want de Pikmin zijn een lange tijd weggeweest en met de installed base van de Switch liggen er immense kansen voor een groei van de franchise. Pikmin 4 staat gepland voor een release ergens in 2023. Aangezien het spel pas kortgeleden werd aangekondigd, zal het waarschijnlijk pas in de laatste helft van het jaar verschijnen, na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.