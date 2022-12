De games van 2023 | Avatar: Frontiers of Pandora – De film Avatar wist in 2009 alle records te verbreken, hetzelfde kon niet gezegd worden over de officiële game. Er stond een grote uitgever aan het roer van het spel, namelijk Ubisoft, maar dit zorgde niet voor een succesvolle game. Meer dan middelmatig kon Avatar The Game niet genoemd worden. Nu is er weer een nieuwe Avatar-film te zien in de bioscoop en er is een nieuwe game op komst, genaamd Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft zal wederom als uitgever dienen, maar er is wel voor een andere ontwikkelaar gekozen: Massive Entertainment in plaats van Ubisoft Montréal. Dit in de hoop dat de game nu wel net zo succesvol zal worden als de (eerste) film.

Avatar: Frontiers of Pandora – Het nieuwe Avatar-spel zal een op zichzelf staand verhaal vertellen, dat je brengt naar een nog nooit eerder vertoond gebied op Pandora. Hier zal je unieke personages en wezens tegenkomen in een wereld die ook op jouw aanwezigheid reageert. Je komt weliswaar terecht in een nieuwe omgeving, ook hier zal je bekenden tegen het lijf lopen, die je liever niet had gezien. Het menselijke RDA-leger heeft namelijk ook lucht gekregen van het onbekende gebied en probeert hier alles naar zijn hand te zetten. Wat we van de gameplay mogen verwachten is nog in nevelen gehuld, maar aangezien het om een openwereldgame gaat, zal je hoogstwaarschijnlijk de speelomgeving af moeten gaan om vele (zij)missies goed af te ronden.

Avatar: Frontiers of Pandora komt alleen uit voor de current-gen consoles en pc, dus de ontwikkelaar hoeft geen rekening te houden met de PlayStation 4 en Xbox One. Massive Entertainment hoeft hierdoor geen concessies te maken op grafisch gebied, wat natuurlijk goed nieuws is. Om de wereld van Frontiers of Pandora zo mooi mogelijk vorm te kunnen geven, wordt er een herwerkte versie van de Snowdrop Engine gebruikt, die meer is afgestemd op de kracht van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dit moet er onder andere voor zorgen dat Frontiers of Pandora in ieder geval op grafisch gebied een lust voor het oog zal zijn.

Voorlopige verwachting: Het is niet gemakkelijk om Avatar: Frontiers of Pandora te peilen. Er is namelijk nog geen gameplay van de game getoond. Toch zijn we wel positief gestemd over de game. Massive Entertainment is namelijk niet onbekend met openwereldgames en Ubisoft wil van Avatar een grote game franchise maken, dus is het een pré om op goede voet te beginnen. Alleen is het afwachten of de game dit jaar in de winkels zal liggen. De release zou dit fiscale jaar zijn en dat loopt tot 31 maart 2024. Daarbij deden er in juli 2022 geruchten de ronde dat de gameplay in erg ruwe staat verkeerde, dus het is even aanzien of men in de tussentijd flink is opgeschoten. Vooralsnog lijkt het erop dat de game nog veel tijd nodig heeft, maar we houden goede hoop dat Avatar: Frontiers of Pandora dit jaar uitkomt.