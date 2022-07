Helaas zullen we dit najaar niet met Avatar: Frontiers of Pandora aan de slag kunnen, want Ubisoft stelde de game uit naar het volgende fiscale jaar. De reden die de uitgever gaf was dat de financiële veranderende omstandigheden invloed hebben op de ontwikkeling van de game, wat dat ook moge betekenen.

Het uitstel kan de game echter ten goede komen, want volgens journalist Jeff Grubb verkeert Avatar: Frontiers of Pandora momenteel in een erg ruwe staat. Grubb stelt dat de game er visueel goed voorstaat, maar dat de gameplay zelf verre van klaar is. Met andere woorden: een release eind dit jaar zou te snel komen.

Dit zou ook verklaren waarom we tot op heden nog geen gameplay van de game gezien hebben. Misschien dat daar tijdens Ubisoft Forward verandering in gaat komen, maar we zouden er niet raar van opkijken als Ubisoft de gameplay onthulling bewaart voor een later moment nu de game is uitgesteld.