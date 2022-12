De games van 2023 | Senua’s Saga Hellblade 2 – Ninja Theory wist met Hellblade heel veel indruk te maken. Dit was mede te danken aan de zeer fraaie graphics en het boeiende verhaal. De game kon zich gemakkelijk meten met de beste triple A-games van die tijd, terwijl Hellblade bij lange na niet zo’n groot budget had. Ninja Theory is ondertussen onderdeel van Xbox Game Studios geworden en hierdoor kan er meer geld gespendeerd worden aan Hellblade 2. Aangezien Ninja Theory met een beperkt budget al grote dingen kan doen, wordt er veel van het vervolg verwacht. De ontwikkelaar is zich bewust dat er heel veel ogen op Hellblade 2 zijn gericht en daarom nemen ze de tijd om aan de verwachtingen te voldoen.

Hellblade 2 – We weten al geruime tijd van het bestaan van Hellblade 2 af, over het verhaal is nagenoeg nog niets bekend. Het is dan ook gissen of het om een direct vervolg gaat of dat er een paar jaar tussen het eerste en tweede deel zit. Vooralsnog is het enige waar we een beetje van op de hoogte zijn, de technische kant. Zo worden de modernste technieken gebruikt om het spel vorm te geven, waaronder de nieuwste ‘photogrammetry’-technieken, die zorgen voor uitermate gedetailleerde omgevingen. Ninja Theory heeft nu ook de beschikking over de nieuwste gezicht en lichaam ‘capture tools’, die nog meer realisme moeten brengen in de verschillende personages, zowel met gezichtsuitdrukkingen als animaties. Men is ondertussen ook overgeschakeld naar Unreal Engine 5, wat de grafische kant van de game alleen maar ten goede moet komen.

De eerste Hellblade was qua gameplay in principe vrij beperkt. Het bestond uit niets meer dan een lineair pad volgen, waarmee langzaamaan het verhaal uit de doeken werd gedaan, wat puzzels oplossen en af en toe vechten. Toch wist het spel goed aan te slaan, doordat dit alles heel goed was uitgewerkt. Met Hellblade 2 heeft Ninja Theory beloofd dat de gameplay wordt uitgebreid, waarbij voor het vechten de lat zelfs flink hoger wordt gelegd. Je krijgt hierdoor een game met meer diepgaande gameplay. Natuurlijk zal het sterkste punt van het origineel ook hier in de spotlights staan, namelijk het verhaal. Het is duidelijk dat de geestelijke problemen van Senua in Hellblade 2 niet minder zijn geworden.

Voorlopige verwachting: De weinige beelden die van Hellblade 2 zijn getoond waren veelbelovend. Nu Unreal Engine 5 wordt gebruikt, kan het spel van Ninja Theory alleen maar mooier worden. De belofte van de ontwikkelaar dat ook de gameplay flink verbeterd en meer uitgediept zal worden en dat je vijanden een stuk slimmer zullen zijn, maakt ons alleen maar nieuwsgieriger. Als het verhaal ook nog van dezelfde hoge kwaliteit is als het origineel, dan kan het haast niet anders dan dat Hellblade 2 flink zal scoren en wellicht nog succesvoller wordt dan zijn voorganger.