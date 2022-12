Sinds de aankondiging van The Last of Us: Part I, de remake van de originele PS3-game, was er al veel te doen rondom deze nieuwe uitgave. Velen trokken de noodzaak van een remake in twijfel, nadat er ook al een remaster voor de PlayStation 4 was verschenen. Dat was echter niet het enige, want ook het prijskaartje deed veel wenkbrauwen fronsen. Op de PlayStation 5 kent de game immers een adviesprijs van €79,99.

Het is al langer bekend dat The Last of Us: Part I ook naar de pc komt en eerder deze week werd tijdens The Game Awards onthuld dat de pc-versie op 3 maart 2023 uitkomt. De productpagina’s van Steam en de Epic Games Store hebben nu duidelijk gemaakt dat The Last of Us: Part I op de pc €59,99 gaat kosten. Dat betekent dus dat de pc-versie €20 goedkoper is dan de PS5-versie. Games zijn op de pc vaak wat goedkoper dan op de PS5, maar dit zet wel verdere vraagtekens bij het prijskaartje van de PS5-versie, die door velen als te hoog wordt beschouwd.