De games van 2023 | Baldur’s Gate 3 – Larian Studios timmert al sinds 1996 aan de weg en hoewel de Divinity-serie het aardig deed, kwam de grote doorbraak voor onze zuiderburen pas met Divinity: Original Sin tot stand. Het vervolg deed het zelfs nog beter waardoor de studio kon uitbreiden tot ruim 300 medewerkers verspreid over meerdere locaties zoals Gent, Dublin en Barcelona. Het succes zorgde er ook voor dat oprichter Swen Vincke uitgever Wizards of the Coast kon overtuigen dat zij, als grote Dungeons & Dragons liefhebbers, de ideale studio zijn om het derde deel in de geliefde Baldur’s Gate-serie te maken. Dat blijkt echter een gigantische onderneming te zijn waar al heel lang naarstig aan wordt gewerkt. Vorig jaar passeerde de game hier immers ook al de revue.

Baldur’s Gate 3 – De game is sinds oktober 2020 als early access-titel te spelen. We hebben eerder al het verhaal en het perspectief besproken, dus dat gaan we niet opnieuw herhalen. De ontwikkelaars hebben tijdens de early access-periode niet stilgezeten en er is heel wat werk verzet. Het belangrijkste nieuws is echter dat we eindelijk een releasewindow hebben. Baldur’s Gate 3 ligt op schema om in augustus 2023 uit te komen. Momenteel worden Acts 2 en 3 van de game grondig getest. Echter mogen spelers die Act 1 al talloze uren hebben gespeeld, daar ook heel wat nieuws in verwachten. Het is namelijk de bedoeling dat Act 1 weer als nieuw aanvoelt zodra de game uitkomt. Op het moment dat je dit leest is Patch 9 uitgerold en kun je zelf kijken hoeveel progressie er is gemaakt.

Dat is niet het enige wat er in het verschiet ligt, want er is een nieuwe trailer uitgebracht waarin we een eerste blik op Act 2, de stad waar de game naar vernoemd is en wat oude bekenden te zien krijgen. Het vermoeden was er al, maar zowel Minsc als Jaheira keren beide terug. Hoe dat precies kan is een goede vraag, want we weten nog niet welk einde van Baldur’s Gate 2 gebruikt gaat worden. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Larian Studios ook de Collector’s Edition van Baldur’s Gate 3 onthuld. Het is overduidelijk dat hier veel aandacht aan is besteed en voor € 259,99 heb je een prachtige toevoeging aan je verzameling. Wees er wel snel bij, want er worden er maar 25.000 gemaakt.

Voorlopige verwachting: Je hoeft niets met Dungeons & Dragons te hebben om te zien met hoeveel passie er aan Baldur’s Gate 3 wordt gewerkt. Het is zelfs niet nodig om de eerdere games gespeeld te hebben, maar als je dat wel hebt gedaan, zul je extra van alle referenties genieten. Helderziend zijn we uiteraard niet, maar het lijkt ons erg sterk dat het eindresultaat tegen gaat vallen. Nadat alle systemen jarenlang in early-access zijn geperfectioneerd, mogen we toch op zijn minst een game verwachten waar de fans erg blij van zullen worden. Boek maar alvast een lange zomervakantie, want Baldur’s Gate 3 komt eraan!