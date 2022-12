De games van 2023 | Fire Emblem Engage – Waar de Fire Emblem-serie zijn weg eerst buiten Japan moest zien te vinden, is de reeks vandaag de dag niet meer te missen. Nintendo zet hoog in op de franchise en brengt met flinke regelmaat een Fire Emblem-titel op de markt. Fire Emblem Engage wordt weer een klassieke Fire Emblem in tegenstelling tot de Warriors spin-off, die we dit jaar hebben mogen spelen. Intelligent Systems staat weer aan het roer, dus het ziet er naar uit dat we een interessante tactische RPG voor onze kiezen zullen krijgen.



Fire Emblem Engage – Het verhaal zal plaatsvinden op het continent Elyos. We stappen in de schoenen van Alear, een divine dragon die ontwaakt om de bevolking van Elyos te redden van de Fell Dragon. Alear is ontwaakt uit een duizend jaar durende slaap en is zelfs nog ouder dan dat. Door zijn leven heen heeft hij veel helden, ofwel Emblems, gekend. Door het verzamelen van zogenoemde Emblem Rings zal hij diverse Emblems uit het verleden kunnen oproepen. Zij zullen hem dan assisteren met het verslaan van het kwaad en uiteindelijk de Fell Dragon. Het roster aan personages ziet er in ieder geval imposant uit. Naast de coverboy van de serie, Marth, zullen ook Celica, Sigurd, Corrin en meer speelbaar zijn.



Qua gameplay zien we in de trailers wel dat het snor zal zitten. Men neemt de fundering van Fire Emblem Three Houses en werkt verder op die blauwdruk. En die fundering staat al als een huis, dus we zijn vooral benieuwd naar wat voor nieuws we voor onze kiezen krijgen in deze game. Het oproepen van andere Emblems ziet er in ieder geval uit als een interessante toevoeging. En natuurlijk mag een kleurrijke artstyle niet ontbreken. We hopen alleen dat de game niet last krijgt van waar veel Switch-games de laatste tijd moeite mee hebben en dat is een ondermaatse performance. Maar we hebben wel vaker mooie plaatjes op onze Switch gezien zonder technische problemen, dus we geven de hoop absoluut niet op.

Voorlopige verwachtingen: Over het algemeen weet Intelligent Systems wel waar ze mee bezig zijn, dus we zijn niet bang dat Fire Emblem Engage een slechte game gaat worden. Hopelijk voelt het hele Emblem Ring systeem niet aan als een gimmick en voegt het daadwerkelijk iets toe aan de al prima formule. De eerste trailers stemmen ons in ieder geval positief. Er lijken bovendien ook genoeg nieuwe, interessante personages te zijn toegevoegd aan het al gigantische Fire Emblem-universum. Fire Emblem Engage wordt een van de eerste titels in 2023, dus hopelijk geeft Nintendo hiermee het startschot voor een erg goed gamejaar.