Het is al even geleden dat we een officieel bericht over Marvel’s Spider-Man 2 hebben gekregen, maar de laatste tijd lijkt er het een en ander op de achtergrond aan de gang te zijn. Zo zijn verschillende Insomniac medewerkers aan het teasen en ook de acteur achter Venom liet zich ontvallen dat er groot nieuws aan zou komen, hoewel het toen stil bleef.

Eerder deze week dook de game kort op in de PlayStation Store om daarna weer te verdwijnen en nu heeft ook de schrijver van de game een update op haar website geplaatst. Hier gaf ze bij de game aan dat de release voor het najaar van 2023 gepland staat om dit kort daarna aan te passen naar gewoon ‘2023’.

Insomniac Games noch Sony hebben tot op heden over een release window gesproken, dus dat de game waarschijnlijk in het najaar van 2023 uitkomt is een nieuw stukje informatie. Hoewel, een grote verrassing mag dat niet echt zijn. Hopelijk snel meer officieel nieuws vanuit Sony of de ontwikkelaar.