Toen Forspoken (voorheen Project Athia) werd aangekondigd, werd het voorgesteld als een grafisch paradepaardje van de PS5. De kracht van de console zou gebruikt worden om heerlijke visuele spektakels op je scherm te toveren en de eerste trailers zagen er dan ook grafisch veelbelovend uit. Nu de game bijna in de rekken ligt en een demo beschikbaar is gesteld, is het tijd om eens te bekijken of de graphics er nog steeds zo goed uitzien. Blijkt dat dat toch wel wat minder is dan voordien gedacht.

Op het Youtubekanaal van ElAnalistaDeBits werd een vergelijking gepost tussen de aankondigingstrailer van Forspoken en concrete gameplay uit de demo. Hieruit wordt geconcludeerd dat verschillende grafische effecten toch wel een sterke downgrade hebben gekregen. Ook de ray tracing modus zou momenteel nog wat gebrekkig zijn, waardoor deze nu niet aan te raden is. Uiteraard is dit alles gebaseerd op de demo en dus niet de ‘echte’ game wanneer die volgend jaar in de schappen ligt.

Bekijk de volledige analyse hieronder. Wij gingen onlangs zelf met Forspoken aan de slag, onze gedachten lees je hier.