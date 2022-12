Naughty Dog bracht ons in 2019 The Last of Us: Part II en tussendoor is het origineel ook nog opnieuw uitgebracht. We weten dat de ontwikkelaar bezig is met een multiplayer project in deze franchise, maar afgezien van één afbeelding is daar verder nog niets van getoond.

Naast dat zou de ontwikkelaar ook bezig zijn met andere titels en volgens een nieuw gerucht is één van deze titels The Last of Us: Part III. Volgens leaker ViewerAnon, enigszins betrouwbaar gezien zijn track record, zou Naughty Dog het derde deel in ontwikkeling hebben.

Nu komt dit niet echt als een grote verrassing, want Neil Druckmann zou eerder al aangegeven hebben dat het verhaal al geschreven is. Toen was de game nog niet in productie, maar mogelijk is dat nu veranderd.

Neem het echter met een korrel zout totdat het officieel bevestigd wordt door Sony of Naughty Dog.