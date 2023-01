De games van 2023 | Suicide Squad: Kill the Justice League – Wij mensen hebben een haast morbide fascinatie met de dood. Het is onvermijdelijk en we doen er alles aan om die onfortuinlijke gebeurtenis zo lang mogelijk uit te stellen… maar tegelijkertijd oefent het ook een soort aantrekkingskracht op ons uit. Kijk maar eens naar series als Game of Thrones en The Walking Dead, die allen teren op een verhaallijn waarin iedereen op elk moment het loodje kan leggen. Of tel het aantal succesvolle comic books die draaien om de dood van een geliefde superheld. Deadpool vermoordde een tijdje geleden op een bepaald moment zelfs het hele Marveluniversum, gewoon om te kijken wat voor gekke taferelen dat zou opleveren. In Suicide Squad: Kill the Justice League breekt de dag des oordeels voor Superman en co aan… en jij mag zelf zowaar de trekker overhalen.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Na twee films (de ene kwalitatief heel wat sterker dan de andere) en een optreden in Arrow moet je al ver gaan zoeken om iemand te vinden die het concept van Suicide Squad niet kent. Een groep slechteriken wordt door de overheid ingeschakeld om een zogezegd onmogelijke missie uit te voeren. Het addertje onder het gras arriveert in de vorm van een bom, die elk lid van het squad in zijn schedel krijgt ingeplant. Als hij of zij het in zijn of haar hoofd haalt om te deserteren, wordt dat hoofd zonder pardon herleid tot een wolk van bloed en hersenmaterie. In Kill the Justice League worden de squadleden – Harley Quinn, Deadshot, Boomerang en King Shark – naar Metropolis gestuurd, waar ze een invasie van Brainiac moeten zien tegen te houden. Alleen heeft die laatste wel de volledige Justice League gebrainwasht, wat de zaak toch een beetje bemoeilijkt.

Je mag dus proberen om kwaadaardige versies van Superman, Batman, Wonder Woman, Flash en ongetwijfeld nog enkele andere helden een enkeltje richting hiernamaals te bezorgen, terwijl om je heen de hele stad in de vernieling geholpen wordt. Dit doe je in coöp met maximaal vier spelers of solo; in dat laatste geval kan je op elk moment zelf wisselen tussen de beschikbare personages. Die schieten en meppen zich met hun eigen sterktes en zwaktes door de game heen. Ze laten zich daarbij elk op een heel andere manier besturen. Zo beschikt Deadshot over een jetpack en springt King Shark als een uit de kluiten gewassen kikker door het straatbeeld. Het wordt in ieder geval uitermate belangrijk om samen te werken. There’s no I in team.

Voorlopige verwachting: Ontwikkelaar Rocksteady heeft met de Batman Arkham-games een sterk palmares opgebouwd in het DC-universum. Suicide Squad: Kill the Justice League lijkt het weliswaar over een heel andere boeg te gooien, toch zijn we er gerust op dat deze studio genoeg ervaring heeft om ook Suicide Squad eer aan te doen. We zijn vooral benieuwd hoe ver Kill the Justice League zijn toch wel bijzondere premisse zal doordrukken, al kunnen we eerlijk gezegd ook niet wachten om met drie vrienden de straten van Metropolis onveilig te gaan maken. Nog een (zij het meer sombere) reden om deze titel zeker niet links te laten liggen: het is de laatste game waarin de veel te vroeg van ons heen gegane Kevin Conroy Batman vertolkt.