High On Life verscheen begin deze week voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Wij zijn momenteel druk met het spel bezig en onze review lees je binnenkort hier op PlaySense, maar de eerste scores die het spel ontving waren behoorlijk uiteenlopend. Squanch Games, de studio achter High On Life, zit in ieder geval niet stil en heeft inmiddels een tweede update voor de game uitgebracht.

De update is nu te downloaden op alle platformen waarop High On Life beschikbaar is. In de patch notes lezen we onder meer dat de prestaties van de game op alle Xbox-consoles is verbeterd en dat crashes nu minder vaak zouden moeten voorkomen. Verder zijn er nog diverse kleinere issues opgelost.

Wat de update voor High On Life precies met zich mee heeft gebracht lees je hieronder.