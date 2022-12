High On Life is één van de laatste grote releases dit najaar en deze titel verschijnt exclusief voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Daarnaast is er ook een pc-versie beschikbaar en deze game maakt deel uit van Xbox Game Pass. Dus als je een abonnement hebt, kun je kosteloos aan de slag.

Met deze nieuwe release is het embargo op de reviews verlopen en dat brengt ons bij een overzicht met cijfers. Het loopt echter nogal uiteen, want zo is er een forse onvoldoende op de game geplakt, maar aan de andere kant van het spectrum zien we juist ook weer hele hoge cijfers.

Hieronder een overzicht van cijfers tot zover.

Xbox Era – 9.0

PC Invasion – 8.5

God is a Geek – 8.0

Noisy Pixel – 8.0

Game Rant – 8.0

Worth Playing – 7.5

GamesRadar+ – 7.0

Digital Trends – 7.0

Destructoid – 5.5

But Why Tho? – 3.0

Wij zijn inmiddels ook druk bezig met de titel en onze review mag je binnenkort verwachten. In de tussentijd check je hier onze preview.