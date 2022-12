Er staat nog wel wat op de planning voor Pokémon Scarlet & Violet voor de rest van dit jaar, want er staan nog twee Tera Raid Battle evenementen op ons te wachten in de komende weken.

Serebii.net kondigde aan op Twitter dat we van 23 tot 25 december het mogen opnemen tegen Delibird. Daarna (van 30 december tot 1 januari en van 13 januari tot 15 januari) staat het evenement tegen Tera Type Cinderace op de planning.