De games van 2023 | Armored Core VI: Fires of Rubicon – Het is alweer van een flinke tijd terug dat we in onze mechs mochten stappen. Het is namelijk sinds 2013 op de PlayStation 3 en Xbox 360 dat we voor het laatst een game in deze franchise hebben kunnen spelen. Tijdens The Game Awards werd eindelijk de aankondiging gedaan voor een nieuw deel in deze reeks: Armored Core VI: Fires of Rubicon. Helaas geen gameplay beelden, maar wel een zeer toffe cinematische trailer met een duistere sfeer en een hoop actie. Wat staat ons te wachten?

Armored Core VI: Fires of Rubicon – Er is uiteraard nog maar weinig bekend over deze game. De trailer was in ieder geval imponerend genoeg te noemen. Veel industriële omgevingen, een donkere sfeer, grote machines en vooral heel veel robotgeweld. Ook vielen de scenes op waarin zeeën van vuur te bespeuren zijn. Armored Core VI speelt zich af op de planeet Rubicon 3. Hier blijkt de mensheid een nieuwe bron van energie gevonden te hebben, ware het niet dat deze mysterieuze energiebron ervoor gezorgd heeft dat de volledige planeet in lichterlaaie is geraakt. Vijftig jaar later probeert de mensen, koppig als ze zijn, alsnog om deze energiebron te verkrijgen.

In de Armored Core franchise gaat het er nogal hard aan toe. In Armored Core V was er sprake van een oppressie van The Corporation, waarbij een rebellerende groep genaamd The Resistance hier een stokje voor probeerde te steken. Dit in een radioactief besmette wereld door kernoorlogen. Ongeveer 100 jaar later (Armored Core: Verdict Day) waren er weer drie facties die in oorlog waren om een paar mysterieuze high-tech towers. Deze torens waren ideaal voor werelddominantie, dus een mooie smoes om de mechs in te stappen en alles en iedereen die tegen je was aan gort te knallen. Zoals je leest is het altijd een heftige gebeurtenis in de Armored Core franchise. Daarom verwachten wij ook niets anders dan een flinke dosis oorlog, geweld en dood metaal in Armored Core VI.

Voorlopige verwachting: Armored Core is een mech game pur sang. Dit betekent dat je in een van de vele destructiemachines zult stappen en door verschillende levels zweeft of wandelt. Al zoekende naar je vijanden, om deze te trakteren op kogels en raketten. Omdat het erg lang is geleden sinds de laatste Armored Core-game, kent het zesde deel veel potentie. Nieuwe gameplayelementen, ongelooflijke graphics en misschien wel mechs die we nooit eerder zijn tegengekomen in de franchise. FromSoftware heeft in ieder geval iets in handen waarmee ze de franchise weer op de kaart kunnen zetten om zo de wereld over te nemen!