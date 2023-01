Het is niet ongebruikelijk dat als er een grote first-party game uitkomt, deze gebundeld wordt met de console waarop het te spelen valt. Zo zien we Sony met enige regelmaat nieuwe bundels uitbrengen, daar waar dat aan de kant van Microsoft wat minder voorkomt.

Zij hebben echter een nieuwe Xbox Series X bundel aangekondigd, maar de combinatie is wat opmerkelijk. Het gaat namelijk om de console die gebundeld wordt met Forza Horizon 5, een game die al ruim een jaar verkrijgbaar is. In het pakket zit verder een draadloze controller.

Wat betreft de game, het gaat hier om de Forza Horizon 5 Premium Edition, die samen komt met de volgende extra’s:

Hot Wheels Expansion

VIP Pass

Car Pass

Welcome Pack

Komende uitbreiding

De bundel kost € 559,99 en kan hier bij Microsoft aangeschaft worden.