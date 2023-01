Na vele jaren wachten was het eigenlijk de bedoeling dat Dead Island 2 over een kleine maand uit zou komen, maar richting het einde van 2022 zag ontwikkelaar Dambuster Studios zich genoodzaakt om de game toch nog opnieuw een keer uit te stellen. De release staat nu gepland voor eind april en laat dus nog wel even op zich wachten, maar in de tussentijd krijgen we wel steeds meer van de game te zien.

In december werd Dead Island 2 nog uitgebreid getoond in een showcase. Nu is er een korte trailer verschenen die Ryan, één van de speelbare personages, aan je voorstelt. In de game kun je aan de slag met verschillende personages. Eerder werd Jacob al geïntroduceerd met een eigen trailer.

Dead Island 2 verschijnt op 28 april voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.