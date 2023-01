Volgens Insider Gaming staat er voor deze maand een nieuw concert op de planning in Fortnite. Het concert van de immens populaire game afkomstig van Epic Games zal ditmaal The Kid LAROI zien optreden.

Het evenement zou op 24 of 25 januari moeten plaatsvinden, daags na het aflopen van het Dead Space evenement in Fortnite. Spelers hoeven zich geen zorgen te maken als ze op deze datums geen tijd hebben, volgens de geruchten zou de muziek nog af te spelen zijn tot een maand na het evenement.

Het is nog onbekend wat de collaboratie met The Kid LAROI precies gaat brengen naar het spel, maar als we kijken naar eerdere concerten in Fortnite zullen er in ieder geval een aantal cosmetics worden toegevoegd aan de in-game shop.