Resident Evil en The Last of Us… wie beide franchises gespeeld heeft, weet dat beide titels vooral op tonaal vlak erg ver uit elkaar liggen. Toch is de ene wel degelijk op een bepaalde manier geïnspireerd door de andere. Dat blijkt uit een recent interview van The Hollywood Reporter met Naughty Dog co-president Neil Druckmann.

Druckmann liet in het interview onder andere optekenen dat hij houdt van Resident Evil, maar graag een zombiegame wou maken die minder over-the-top was. De regisseur wilde zijn vizier richten op de relaties tussen mensen – een vader en zijn dochter bijvoorbeeld – en kijken hoe die focus tot interessante verhalen zou leiden.

Beide reeksen leveren dus zombiegames af, maar gaan op een heel andere manier te werk. Prima toch?

“We wanted to do the opposite of Resident Evil — which I love, but it’s so over-the-top and you’re fighting giant spiders and it’s all about enemy variety. What if it’s about intimate relationships — an exploration of the unconditional love a parent feels for their child and the beautiful things that could come out of that and the really horrible things that could come out of that?”