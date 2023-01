Vanaf volgende week is The Last of Us – de serie, welteverstaan – te zien op HBO en naar verwachting zal het seizoen het verhaal van de eerste game dekken. Het was natuurlijk wachten tot de modders hun eerste ode zouden brengen aan zowel de serie als de game en dat is exact wat er is gebeurd.

Alejandro Bielsa – alias Vontadev – en smasher248 hebben namelijk samen een mod gemaakt, waarin de gelijkenis van Ellie vervangen wordt door die van actrice Bella Ramsey, die natuurlijk in de serie het personage Ellie gaat vertolken. De makers geven zelf ook aan dat het resultaat niet altijd even sterk is en dat Ellie’s oorspronkelijke model er soms doorheen sijpelt.

Desalniettemin is Bielsa blij dat hij dit projectje heeft opgepakt en ze hebben het voornamelijk gedaan omdat ze het leuk vonden, ondanks de tekortkomingen hier en daar. Je kunt de video hieronder bekijken, hoewel we je wel willen waarschuwen voor eventuele spoilers voor The Last of Us: Part II.