De serie van The Last of Us gaat volgende week in première op HBO en daarmee zijn de handen van schrijver Neil Druckmann wederom vrij om ‘gewoon’ aan zijn games te werken. De co-president van Naughty Dog heeft al laten weten dat de studio aan meerdere projecten werkt – waaronder naar verluidt The Last of Us: Part III – en dat ze hiervoor ook een nieuwe aanpak hanteren.

Maar ook inhoudelijk wil Druckmann een aantal zaken veranderen. In bijvoorbeeld The Last of Us ligt er veel nadruk op cutscènes en tegenover The Washington Post zegt de schrijver dat hij daar bij toekomstige projecten juist mínder nadruk op wil leggen. Zo is hij gefascineerd door games als Elden Ring en Inside, die meer het verhaal vertellen aan de hand van de omgevingen en meer de speler vertrouwen om zelf zaken uit te vogelen.

“I’m more recently intrigued by stuff like Elden Ring and Inside, that don’t rely as much on traditional narrative to tell a story. I think some of the best storytelling in The Last of Us – yes, a lot of it is in the cinematics – but a lot of it is in the gameplay, and moving around a space, and understanding a history of a space by just looking at it and examining it. “To me that, right now, is some of the best joy I get out of games – that trust their audience to figure things out, that don’t hold their hand. That’s the stuff I’m really intrigued by going forward.”

Druckmann voegt daar aan toe dat games van Naughty Dog wel gebruik zullen blijven maken van dialoog en cutscènes.

Vooralsnog weten we inhoudelijk dus niet veel over deze nieuwe projecten van Naughty Dog, maar het is duidelijk dat iedereen druk bezig is met het uitproberen van nieuwe ideeën.