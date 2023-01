De release van de remake van Dead Space komt inmiddels erg dichtbij, want eind deze maand verschijnt de game in de winkelrekken. In oktober liet EA Motive al weten welke systeemvereisten de pc-versie heeft. Nu is er ook meer duidelijk geworden over wat je in technisch opzicht kunt verwachten van de consoleversies.

Op de consoles geeft Dead Space je de keuze uit twee grafische modi, zo laat de ontwikkelaar weten via Twitter. Kies je voor Quality, dan heeft Dead Space op consoles een framerate van 30 frames per seconde, een 4K-resolutie én ray-tracing. Kies je voor Performance, dan ligt de resolutie lager (2K) en staat ray-tracing uit, maar daarvoor in de plaats krijg je wel een framerate van 60 frames per seconde.

De remake van Dead Space komt op 27 januari uit voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.