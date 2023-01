Op 28 februari verschijnt de Lightfall uitbreiding voor Destiny 2 en die is uiteraard ook voorzien van een Raid. Deze Raid is echter niet direct vanaf de release beschikbaar, omdat Bungie de spelers eerst de tijd wil geven om de nieuwe content te ontdekken en hun Guardians te levelen. Geheel volgens traditie gaat de nieuwe Raid dus pas later live.

De ontwikkelaar heeft nu aangegeven wanneer precies en zodoende kunnen we melden dat de Raid op vrijdag 10 maart om 19:00 uur ’s avonds live gaat. Dit gaat gepaard met de ‘World’s First’ race, waarbij het doel is om als eerste de Raid te voltooien. Als dit lukt, krijgt het winnende team exclusieve in-game items.