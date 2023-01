Nintendo Switch-bezitters kunnen al genieten van de verschillende Life is Strange-games, behalve het tweede deel. Binnenkort zal ook deze titel op de hybride console van Nintendo te spelen zijn, zo laat Square Enix weten middels een persbericht.

In Life is Strange 2 speel je als de zestienjarige Sean Diaz, een normale jongen die opgroeit in de buitenwijken van Seattle. Nadat een traumatisch ongeluk de telekinetische krachten van je broertje Daniel ontketent, word je gedwongen voor de politie op de vlucht te slaan. Als grote broer ben jij als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van Daniel en de ontwikkeling van zijn bijzondere krachten. Samen reizen jullie door de VS in een poging de grens met Mexico over te steken.

De Switch-versie van Life is Strange 2 zal op 2 februari 2023 uitkomen. Het spel is nu al te pre-orderen in de Nintendo eShop. De prijs is € 31,99. Er is ook een aankondigingstrailer vrijgegeven en die check je hieronder.