De HBO-serie van The Last of Us is op dit moment in volle gang, zo kunnen kijkers sinds afgelopen weekend van de tweede aflevering van het seizoen genieten. Dit betekent ook dat de game wat meer in het nieuws is en schrijver Neil Druckmann heeft een leuke anekdote gedeeld met Variety. Let op dat dit stuk spoilers bevat voor de HBO-serie.

Naughty Dog was namelijk op een bepaald moment bezig met een uitbreiding waar een nieuw personage een rol in zou spelen. Dat personage is niemand anders dan Ellie’s moeder. In eerste instantie moest Anna verschijnen in een geanimeerde korte film, wat uiteindelijk niet doorging. Ook de genoemde uitbreiding werd uiteindelijk niet gemaakt, maar Druckmann kon het verhaal niet loslaten.

De schrijver tikte toen natuurlijk Craig Mazin – de showrunner van The Last of Us – op de schouders en die was meteen enthousiast. Zo zal het verhaal achter Ellie’s moeder toch nog verteld worden. Door wie, dat laten we nog even in het midden.