Een aantal maanden geleden werd Sonic Frontiers uitgebracht en het bleek de verandering te zijn die de franchise nodig had, zoals je ook al kon lezen in onze review. Team Sonic heeft zich al eens uitgesproken over het feit dat Frontiers als template zal fungeren voor de toekomst van de franchise, maar dat betekent echter niet dat toekomstige Sonic-games alleen nieuwe dingen zullen toevoegen.

Op Twitter liet Sonic Frontiers director Morio Kishimoto weten dat hij overweegt om de boost mechanic helemaal te verwijderen uit de volgende Sonic-game. De reden hiervoor is dat Kishimoto de volgende game graag meer in de stijl van Sonic Adventure wil hebben wanneer het aankomt op level design, en daar zou de boost niet goed bijpassen.

Het lijkt er dus op dat Team Sonic voor het volgende avontuur van de blauwe egel de wereld iets kleiner zal maken om deze verandering te faciliteren, maar dit wel te verrijken met meer diepte. Het zal echter nog wel een tijdje duren voordat we meer leren over hoe de volgende Sonic-game eruit gaat zien, want in de komende maanden zullen we eerst nog genoeg nieuwe content ontvangen voor Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers is beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.