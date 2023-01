Het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 zou aanvankelijk begin februari van start gaan, maar recent kondigde Activision aan dat de release van het seizoen met twee weken werd opgeschoven. Dit is nodig, omdat de teams meer tijd nodig hebben om de feedback van de spelers te verwerken in een update die met het tweede seizoen gepaard gaat.

De afgelopen dagen heeft men al wat details gedeeld over belangrijke aanpassingen, waarbij ze telkens verwezen naar een algemeen nieuwsbericht. Dit bericht is nu online gegaan en dat geeft ons een overzicht van de belangrijkste aanstaande veranderingen en aanpassingen. Dit hebben we even opgedeeld in een algemeen overzicht hieronder.

Algemeen

De algehele stabiliteit en performance zal op alle platformen verbeterd worden, dit zou crashes tegen moeten gaan.

De audio bij sommige spelers op de pc is niet goed vanwege een discrepantie in het aantal kanalen qua output. Hiervoor komt een stereo optie naar de game. Men blijft werken aan verbetering van de audio en daarbij behorende features.

Er komen verschillende UI/UX verbeteringen, zoals een meer gepolijst social tab, betere navigatie, betere zichtbaarheid van welke attachments geblokkeerd zijn en meer.

Betere After Action Report.

Balancering van de wapens, meer specifieke details worden via de patch notes gedeeld.

Battle Royale

‘Play Again’ optie in Battle Royale.

1 versus 1 Gulag keert terug en de Jailer maakt plaats voor de vlag.

Meer variatie in de Gulag wapens (plus spawn na winst), shotguns verdwijnen uit de Gulag pool.

Bij winst in de Gulag krijgen spelers meer geld.

Geld ligt nu ook in de Gulag op de grond.

Al het geld dat op de grond of in gebouwen gevonden kan worden stijgt naar minimaal $800, uit kassa’s komt minimaal $500.

De menu’s voor het looten zullen verdwijnen. Alle loot die je uit kisten haalt komt gelijk op de grond te liggen, zoals voorheen.

Medium en Large Backpacks zullen niet langer beschikbaar zijn, spelers die zijn gedood laten hun loot op de grond vallen.

Alle spelers hebben dezelfde rugzak ter beschikking gedurende het gehele potje.

Spelers kunnen hun eigen Perk Packages maken. Het aantal perks in de pool neemt iets af, die na verloop van tijd weer toegevoegd worden.

Primary Weapons zullen te koop zijn via Buy Stations tegen een schappelijke prijs.

De prijs van Loadout Drop Markers zal iets gereduceerd worden.

Een Loadout Drop zal nu in de eerste en vijfde cirkel van elke match plaatsvinden.

Spelers droppen nu standaard met drie plekken voor plates.

Terwijl je aan het platen bent kun je nu ook door deuren heen rammen als je aan het sprinten bent, dit betekent ook dat het tempo tijdens het platen iets hoger ligt.

Spawn locaties van Buy Stations worden aangepast.

Loadout Drop Markers zijn oneindig vaak verkrijgbaar bij Buy Stations.

De beloningen bij Strongholds worden aangepast en er worden aanpassingen verricht aan de schade die AI soldaten doen.

DMZ

De type vijanden, aantallen en de accuraatheid van AI soldaten zal aangepast worden, dit zou nog steeds voor uitdaging moeten zorgen maar dan met een betere balans.

De infil points zouden verbeterd moeten worden, zodat spelers niet geïsoleerd raken zonder loot en contract mogelijkheden.

De moeilijkheidsgraad lag iets te hoog, waardoor men de algehele moeilijkheidsgraad in de missies bij schaalt.

Er komen nieuwe missies naar DMZ, waaronder een refresh van de huidige Factie missies.

Er komt een nieuwe Exclusion Zone, spelers krijgen een derde optie om te kiezen waar ze willen deployen.

Multiplayer

De perks worden beter gebalanceerd, met name Ghost. Hierdoor zal het onder andere mogelijk zijn om Ghost eerder in matches te verkrijgen.

Hardcore keert terug en zal de Tier 1 modus vervangen.

De Valentijnsdag playlist keert terug.

Ranked Play zal geïntroduceerd worden.

Veel van de aangehaalde punten zullen met de patch notes meer context krijgen. Naar verwachting zullen die vrijgegeven worden rond de lancering van het tweede seizoen, waarmee we een meer concreet zicht op de aanpassingen en verbeteringen krijgen. Voor een ietwat meer uitgebreide uitleg bij de bovenstaande punten kan je hier terecht.

Tot slot mogen we in Warzone 2.0 een gloednieuwe, kleinere map verwachten. Daarover zal volgende week meer bekend worden gemaakt. Deze nieuwe map luidt ook de terugkeer van de zeer populaire Resurgence modus in.