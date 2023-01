Atomic Heart is een lange tijd in ontwikkeling geweest en heeft ook meermaals met uitstel te maken gehad, maar de release staat nu toch echt in steen. Vanaf 21 februari is de game verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Wat de release eens te meer zekerheid geeft is de aankondiging dat de titel officieel goud is gegaan. Oftewel, de game is definitief klaar en kan op disc gedrukt worden, zodat het tijdig in de winkels ligt. De ontwikkelaar heeft het bereiken van de gouden status via Twitter bekendgemaakt, zoals je hieronder kunt lezen.

https://twitter.com/mundfish/status/1618300451145011200